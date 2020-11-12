عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى دون حراسة

جدد عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية دون حراسة من جنود العدو في تطور لافت.

وأفادت مصادر مقدسية أن”قوات العدو أغلقت باب المغاربة أمام الاقتحامات في الفترة الصباحية، بعد اقتحام 83 مستوطنا باحات المسجد الأقصى”.

ولفتت المصادر إلى أن”الجماعات الاستيطانية أدت طقوسا تلمودية في باحات المسجد الاقصى المبارك”.

وفي تطور جديد، تجولت عدد من مجموعات المستوطنين وأدوا صلوات تلمودية في المسجد الأقصى دون حراسة القوات، التي ترافقهم دوما.

وكانت قوات العدو منحت أمس المستوطنين نصف ساعة إضافية في اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

المصدر: مواقع