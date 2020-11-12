اعلام الاحتلال: بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 108 وحدات في مستوطنة “رامات شلومو” (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 13:08
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السيد نصرالله: اقول للـ"اسرائيلي" اننا في حالة استنفار وجاهزون لاي حماقة وسيكون ردنا حاسما وسريعا جدا
السيد نصرالله: اقالة ترامب لوزير حربه قد يكون مرتبطا بخطوات داخل اميركا او خارجها وعلينا ان نكون مستعدين لاي حماقة
السيد نصرالله: سوريا اتخذت اقصى الاحتياطات وكانت الرسالة واضحة للعدو بانها جاهزة للمواجهة
السيد نصرالله: ادارة ملف التفاوض على الحدود البحرية هي لدى الرئيس عون ونحن لدينا كامل الثقة به
السيد نصرالله: بالنسبة الينا لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين فهما يتسابقان الى حماية كيان العدو
السيد نصرالله:نحن فرحون بالسقوط المذل لترامب خصوصا بعد ارتكابه جريمة العصر باغتيال الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس
السيد نصرالله: مليارات الدولارات التي انفقتها امريكا في لبنان على الجمعيات غير الحكومية لتحريض الناس على المقاومة اختفت
السيد نصرالله: لم يبق امام الامريكي سوى مسار العقوبات على اصدقاء وحلفاء حزب الله بعد فشل كل مساراتهم
السيد نصرالله: موقف الوزير باسيل شجاع خصوصا بعد ان قال كل ما حصل علنا ونتمنى من جميع القوى اللبنانية ان تتضامن معه
السيد نصرالله : الرد على القرارات الامريكية هو بتطوير العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بما يحقق مصلحة البلد
السيد نصرالله : نتمنى ان يتم تسريع تأليف الحكومة لما فيه مصلحة البلد
وزارة الصحة العامة:1922 إصابة و14 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 763 والإصابات 98829 حالة
إعلام العدو: "إسرائيل" والإمارات والبحرين سيتعاونون للعمل المشترك ضد حزب الله
الجهاد الإسلامي في ذكرى الشهيد أبو العطا: المقاومة لن تتزعزع ولن تتأثر على مستوى الإعداد والتجهيز والقدرات القتالية
الجهاد الإسلامي: سرايا القدس والمقاومة مستعدة للرد على أي عدوان وفي حالة جهوزية عالية ولن تمر أي جريمة عدوانية دون رد
سرايا القدس: باستشهاد القادة نزداد صلابة وحضوراً في ميدان الدفاع عن شعبنا ونعاهد شهيدنا أبو العطا أن نحفظ أمانة السلاح
فتح الانتفاضة بذكرى الشهيد أبو العطا: سياسة الإغتيالات بحق القادة الكبار فشلت في النيل من إرادة الفلسطينيين
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينهم عدد من الأسرى المحررين
جيش العدو: العثور على جثة الجندي المفقود قرب حاجز حزما بالقدس وتجري التحقيقات في ملابسات الحادث
مسؤولون أمميون: اليمن بات على شفير مجاعة بسبب العدوان وأضواء التحذير تضيء ليس بالأصفر بل بالأحمر
السفير الصيني بدمشق على هامش المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين: ندعو العالم لدعم الاقتصاد السوري واستئصال بؤر الإرهاب
الحشد الشعبي والجيش ينهيان الصفحة الثالثة من عملية "لبيك يا رسول الله" غرب محافظة الأنبار لتطهيرها من الإرهابيين
المندوب الروسي لدى الامم المتحدة: قد ننسحب من منظمة حظر الكيميائي إذا واصلت إصدار قرارات ضد بعض الدول
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
سيناتور أمريكي: سلوك الجمهوريين بعد هزيمة ترامب يشبه سلوك ألمانيا في الثلاثينيات عندما تولى الحزب النازي السلطة
سيناتور أميركي: الولايات المتحدة تتأرجح على حافة الفاشية ومحاولات ترامب إلغاء نتائج الانتخابات ستجعله ديكتاتوراً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
اعلام الاحتلال: بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 108 وحدات في مستوطنة “رامات شلومو” (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 37 mins
12 November، 2020
الاحتلال الاسرائيلي
بناء مستوطنات
رامات شلومو
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