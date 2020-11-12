اعلام الاحتلال: بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 108 وحدات في مستوطنة “رامات شلومو” (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 13:08

اعلام الاحتلال: بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 108 وحدات في مستوطنة “رامات شلومو” (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 37 mins 12 November، 2020
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