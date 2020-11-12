هيئة الاسرى والمحررين: الاسير ابو وعر استشهد جراء الاهمال القصدي للاحتلال

أعلنت الهيئة اللبنانية والفلسطينية للاسرى والمحررين، في بيان اليوم، ان “الأسير كمال أبو وعر المحكوم بالسجن لستة مؤبدات وخمسين عاما، استشهد جراء الإهمال القصدي للاحتلال بعد تدهور حالته الصحية جراء معاناته من مرض السرطان”.

واكدت ان “ادارة السجون لم تراع وضعه الصحي الصعب، فقد كان يتلقى العلاج الاشعاعي وجرعات الدواء وهو مقيد، واكثر من ذلك كان ينقل بالحافلة التي تشكل عذابا اخر اثناء التوجه الى العلاج”.

واوضحت انه “الاسير الشهيد الذي يضاف الى السبعين شهيدا من الحركة الاسيرة جراء الاهمال الصحي، وهم من بين 226 اسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال”.

وتوجهت الهيئة “الى أحرار العالم والمنظمات الاممية والهيئات الانسانية لنقول لهم، ان تمادي الإحتلال في هذا القتل العمدي والقصدي لأسرانا يدعونا الى الوقوف وقفة شريفة تعبر عن الشجب الكبير والكامل لهذه الممارسات الارهابية الصهيونية، ونقول لهم ان حياة اسرانا هي من حياة امتنا وعلى هذه الهيئات ان تدرك ان حياتهم هي مسؤولية انسانية اولا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام