ماذا يعني إعلان “فايزر” الأمريكية للأدوية فعالية لقاح كورونا بنسبة تزيد عن 90%؟

أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أن لقاحها ضد فيروس كورونا الجديد فعال بنسبة تزيد عن 90%، وتعتبر هذه النتيجة إنجازا مهما في مكافحة الوباء.

قال خبراء الصحة إن لقاح “فايزر” أظهر الاستجابة المناعية الصحيحة، وأثبت أنه يمكن منع فيروس كورونا الجديد عن طريق التطعيم، وهو خبر إيجابي للغاية للقاحات أخرى قيد التطوير حاليا أيضا.

بعد الحصول على بيانات السلامة من تجربة سريرية لحوالي 44000 شخص، ستقدم شركة “فايزر” للأدوية تصريح استخدام طارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي من المتوقع حاليا أن يتم تنفيذه في أواخر نوفمبر.

قد وقعت الحكومة الأمريكية على طلب اللقاح للحصول على 100 مليون جرعة لقاحات بقيمة 1.95 مليار دولار أمريكي مع شركتي “فايزر” و”بيوأنتك”. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستوقع عقودا مع شركتي “فايزر” و”بيوأنتك” لشراء 300 مليون جرعة من اللقاحات قريبا. دول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا واليابان على استعداد أيضا لشراء اللقاح.

تتوقع شركتا الأدوية أنه في حالة الحصول على الموافقة، فيمكنهما إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح هذا العام، وتكفي لتطعيم 25 مليون شخص، وسيصل إنتاج اللقاح إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

من أجل تأكيد فعالية اللقاح بشكل أكبر، قالت شركة “فايزر” إنها ستواصل الاختبار. لم تتم مراجعة بيانات التجربة من قبل زملاء المهنة ولم يتم نشرها في مجلة طبية.

بدافع من نتائج اختبار لقاح فيروس كورونا الجديد لشركة “فايزر”، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بشكل حاد، وسجل مؤشر أسهم S&P500 مستوى قياسيا، وواصلت أسهم شركات السفر ارتفاعها. شهدت أسهم لشركة “فايزر” وشركات الأدوية الأخرى التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس الجديد ارتفاعا.

يتوقع المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد أن اللقاح سيطلق في مارس من العام المقبل، وقد يغير بشكل جذري اتجاه تطور الوباء.

المصدر: CGTN