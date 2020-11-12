مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2020 - 03:58

مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

منذ 38 mins 12 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة