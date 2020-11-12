مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 03:58
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السيد نصرالله: اقول للـ"اسرائيلي" اننا في حالة استنفار وجاهزون لاي حماقة وسيكون ردنا حاسما وسريعا جدا
السيد نصرالله: مجاهدو المقاومة جعلوا لبنان في مرحلة فرضت على العدو تغيير نظرته ووضع خطط دفاعية
السيد نصرالله: سوريا اتخذت اقصى الاحتياطات وكانت الرسالة واضحة للعدو بانها جاهزة للمواجهة
السيد نصرالله: ادارة ملف التفاوض على الحدود البحرية هي لدى الرئيس عون ونحن لدينا كامل الثقة به
السيد نصرالله: الانتخابات الامريكية فضحت معنى ديمقراطيتهم التي يروجون لها
السيد نصرالله: بالنسبة الينا لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين فهما يتسابقان الى حماية كيان العدو
السيد نصرالله: الثابت الاول لدى الامريكيين هو تفوق "اسرائيل" ويجب عدم تعليق آمال على تغير السياسة الامريكية تجاه المنطقة
السيد نصرالله:نحن فرحون بالسقوط المذل لترامب خصوصا بعد ارتكابه جريمة العصر باغتيال الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس
السيد نصرالله: اقالة ترامب لوزير حربه قد يكون مرتبطا بخطوات داخل اميركا او خارجها وعلينا ان نكون مستعدين لاي حماقة
السيد نصرالله: كل الاحتمالات مفتوحة وادعو محور المقاومة الى الحذر والانتباه خلال الشهرين المقبلين
السيد نصرالله: الامريكيون يحاولون استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على المقاومة وبيئة المقاومة ويحاولون تحميلنا المسؤولية
السيد نصرالله: البيئة الشيعية لم تنقلب على المقاومة والبيئة العامة رفضت نزع سلاحها
السيد نصرالله: كل الاحداث اثبتت ان السفارة الاميركية هي التي كانت تدير وتمول الجمعيات الاهلية غير الحكومية
السيد نصرالله: مليارات الدولارات التي انفقتها امريكا في لبنان على الجمعيات غير الحكومية لتحريض الناس على المقاومة اختفت
السيد نصرالله: لم يبق امام الامريكي سوى مسار العقوبات على اصدقاء وحلفاء حزب الله بعد فشل كل مساراتهم
السيد نصرالله: الوزير باسيل ابلغني ان الامريكيين خيروه بين انهاء التحالف مع حزب الله ووضعه على لائحة الارهاب
السيد نصرالله: موقف الوزير باسيل شجاع خصوصا بعد ان قال كل ما حصل علنا ونتمنى من جميع القوى اللبنانية ان تتضامن معه
السيد نصرالله : الرد على القرارات الامريكية هو بتطوير العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بما يحقق مصلحة البلد
السيد نصرالله : نتمنى ان يتم تسريع تأليف الحكومة لما فيه مصلحة البلد
حزب الله يحيي يوم الشهيد بفعاليات متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية
وزارة الصحة العامة:1922 إصابة و14 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 763 والإصابات 98829 حالة
انعقاد اجتماع أمني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس دياب بحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال
وزير التربية طارق المجذوب يصدر قرارا بالاكتفاء بالتعلم عن بعد في المدارس والثانويات لغاية 30 ت2
الرئيس الأسد خلال المؤتمر: ما زلنا نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ لكن العقبات كثيرة وفي مقدمتها الحصار الأميركي
الرئيس الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا هي قضية وطنية إضافة لكونها إنسانية
وزير الخارجية اللبناني بالمؤتمر: نحن مطالبون بتكثيف الجهود الدولية لتأمين العودة الآمنة للاجئين وعدم ربطهم بالحل السياسي
اليمن: قرار جمهوري بتعيين عبد الله علي صالح صبري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليمن لدى سوريا
المتحدث باسم القوات اليمنية: قواتنا لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية رداً على العدوان خلال الأيام المقبلة
سريع يحذر من الاقتراب من المنشآت ذات الطابع العسكري في السعودية لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواته
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: التعافي الاقتصادي قد يكون متقلباً حتى مع امكانية التوصل إلى لقاح كورونا
وسائل اعلام امريكية: بايدن سيعلن اسم كبير موظفي البيت الابيض خلال الاسبوع الحالي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية
منذ 38 mins
12 November، 2020
التعليقات
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