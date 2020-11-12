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November 12 2020 - 03:58

أوبراين: الصين انتهكت التزاماتها تجاه هونغ كونغ وسنفرض عقوبات عليها

منذ 1 ساعة 12 November، 2020
روبرت اوبراين
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وجه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، الإتهام إلى الصين بانتهاك الالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ، واعدا بفرض عقوبات جديدة عليها.
وقال أوبراين، في بيان له: “إن إجراءات بكين الأخيرة بإزالة المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونغ كونغ، لا تترك مجالا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتهك علانية التزاماته الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك ووعوده لشعب هونغ كونغ، بما في ذلك ما يتوافق مع القانون الأساسي”.
وأضاف أوبراين: “الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة إمكانياتها للبحث عن المسؤولين في قمع الحريات في هونغ كونغ ومعاقبتهم”.

المصدر: سبوتنيك

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