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November 12 2020 - 02:30

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة جديدة تطال الملايين في اليمن

منذ 32 mins 12 November، 2020
منظمة دولية: الهجوم على الحديدة يرفع الأطفال اليمنيين المهددين بالمجاعة إلى 5 ملايين
اليمن - عربي وإقليمي

حذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة من أن”ملايين الرجال والنساء والأطفال يهددهم شبح المجاعة مجددا في اليمن”.
وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي لمجلس الأمن: “نحن الآن في عد تنازلي لكارثة… وصلنا إلى ذلك من قبل.. وقرعنا جرس الإنذار حينها”.
وأضاف: “إذا اخترنا غض الطرف، فلا شك لدي في أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة”.
وكان مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك قد حذر في أواخر 2017، من أن اليمن كان يواجه حينها “أكبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة مع وجود ملايين الضحايا”.

المصدر: رويترز

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