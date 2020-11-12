تقارير: بايدن سيعين رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال الأسبوع الحالي

كشفت مصادر لشبكة “abcnews” أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيختار رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت المصادر نفسها أن من أبرز المرشحين لهذا المنصب هو رون كلاين، الذي قاد استجابة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمواجهة فيروس إيبولا. كما أنه عمل كمستشار أول لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية في عام 2016.

ومن بين المرشحين الآخرين للمنصب ستيف ريتشيتي وبروس ريد الذي كان أحد كبار مساعدي الرئيس السابق بيل كلينتون وعمل مع بايدن لتمرير قانون الجريمة لعام 1994.

ولفتت الشبكة الى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفي البيت الأبيض، يعتبر من القرارات الكبيرة التي يمكن أخذها، كون الشخص الذي سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس في تحديد أسلوب الحكم.

المصدر: مواقع