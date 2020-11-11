العدد التراكمي للحالات المصابة بكورونا في لبنان يلامس الـ 100 ألف والبلديات تعلن عن أعداد جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1922 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 98829 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 بعد تسجيل 14 حالة جديدة. للإطلاع على التقرير كاملاً الضغط هنا.

ومساء اليوم أعلنت البلديات عن أعداد جديدة في نطاق عملها.

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 43 إصابة وحالة قيد التحقق

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 43 إصابة بcovid 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وحالة قيد التحقق، وكل الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين، من بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية، وتوزعت الإصابات على النحو الآتي: صور 10، البرج الشمالي 5، جويا 4، البازورية 3، الحوش 2، الشبريحا 2، الرشيدية 2، صور /مفرق معركة 1، العباسية 1، الظهيرة 1، ديردغيا 1، جويا 1، المساكن 1، معروب 1، برج رحال 1، العباسية /جل البحر 1، أرزون 1، ديركيفا 1، زبقين 1، البص 1، المعشوق 1، يارين 1، وحالة قيد التحقق. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2553 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2318 حالة محلية من بينها 421 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و46 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارىء الدولية – اليونيفيل، و34 حالة وفاة محلية. وتماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.

لجنة التتبع والترصد في الهرمل: 11 اصابة جديدة بالفيروس

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، انه “سجل اليوم في الهرمل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا”، وانه “تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”. ودعت الاهالي الى “التنبه من تزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr ، سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”. واملت من الجميع “الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة”.

اصابة في عيدمون شيخلار

اعلنت بلدية عيدمون – شيخلار ان احد الاشخاص اجرى فحص كورونا واتت النتيجة ايجابية، ودعت كل المخالطين الى حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي لاحقا.

خلية الازمة في بلدية شكا : تسجيل اصابتين جديدتين و شفاء 3 حالات

اعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا قضاء البترون عن اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة ، كما اعلنت عن شفاء ثلاث حالات من الفيروس المستجد. وشددت على التقيد بإجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

خلية الأزمة في القبيات: حالتان إيجابيتان

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات “تسجيل حالتين إيجابيتين”، مؤكدة أنها “تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة”. ودعت كل “من يعاني من عوارض التواصل معها على خطيها الساخنين”، مؤكدة “القيام بكل ما يلزم في سبيل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.

4 اصابات في كفرعبيدا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا توزعت بين 3 إصابات من أبناء البلدة وإصابة من سكانها، و جميعهم قيد الحجر ويلقون المتابعة الطبية اللازمة كما يجري العمل على حصر العدوى من خلال متابعة المخالطين.

خلية الازمة في رشدبين: تسجيل اصابة جديدة في البلدة

أعلنت خلية ازمة كورونا في بلدية رشدبين بالكورة في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، اجرت فحص ال PCR وأتت النتيجة إيجابية”، مؤكدة انها “تلتزم الحجر المنزلي”. وأوضحت لجنة الطوارئ انها “تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص ال PCR”، كما طلبت من “الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

واشارت الى ان “جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما وأهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381، أو شرطي البلدية جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515”.

بلدية الغازية: اصابتان جديدتان في البلدة

اعلنت بلدية الغازية في تقريرها اليومي، عن “اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للحالات الى 223، مع تسجيل 183 حالة شفاء و38 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خلية الازمة في البلدية”.

بلدية النجارية: ثبوت اصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية النجارية عن ثبوت إصابة جديدة بفيروس كورونا، وطلبت من جميع المخالطين الالتزام التام بالحجر المنزلي لإجراء PCR فيما بعد. وجددت البلدية الدعوة للعمل بمقررات وزارة الصحة بغسل الأيدي ووضع الكمامة والابتعاد الاجتماعي.

خلية الازمة في بلدية شكا : تسجيل اصابتين جديدتين و شفاء 3 حالات

اعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا قضاء البترون عن اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة ، كما اعلنت عن شفاء ثلاث حالات من الفيروس المستجد .وشددت على التقيد بإجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: الوكالة الوطنية