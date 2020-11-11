السيد نصرالله: تمنى على اللبنانيين أن يتعاطوا مع العقوبات الأميركية كشأن سيادي وكخرق للسيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 11 2020 - 23:24

السيد نصرالله: تمنى على اللبنانيين أن يتعاطوا مع العقوبات الأميركية كشأن سيادي وكخرق للسيادة اللبنانية

منذ 1 ساعة 11 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة