السيد نصرالله: أميركا لا تملك الحق بتصنيف العالم لأنها هي رأس الإرهاب والفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 23:24

السيد نصرالله: أميركا لا تملك الحق بتصنيف العالم لأنها هي رأس الإرهاب والفساد

منذ 1 ساعة 11 November، 2020
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