جشي: ثابتون على نهج الشهداء لمواجهة أي عدوان صهيوني او تكفيري

أقام حزب الله الاربعاء بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الـ38 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير مراسم تكريمية في مكان العملية عند مدخل مدينة صور جنوب لبنان، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي وعدد من العلماء والفاعليات وعوائل الشهداء، وسط التزام الاجراءات الوقائية من وباء كورونا.

بعد تلاوة الفاتحة، أدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والولاء بالسير على نهج الشهداء، ثم وضع النائب جشي والحضور إكليلا من الزهر أمام النصب التذكاري للشهيد قصير.

وتحدث جشي بالمناسبة، حيث قال “تصغر الكلمات وينحني المرء احتراما وإجلالا وتقديرا أمام ما أحدثه فعل استشهاد هذا الشهيد القائد، حيث تزلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة الصهاينة ودمر البناء على رؤوسهم، فقضوا بالمئات ما بين قتيل وجريح”، وأضاف “نجدد اليوم العهد والوفاء للشهداء، والثبات على نهجهم لمواجهة أي عدوان على بلدنا من الصهاينة وأتباعهم التكفيريين، إلى أن يتحرر كامل تراب الوطن ويتحقق النصر المؤزر الذي سيغير وجه المنطقة بإذن الله تعالى”.

من جهة ثانية، دعا جشي إلى “الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة تشرع فورا بالإصلاحات المطلوبة وتعالج الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية”، وتابع “نقول لبعض شركائنا في الوطن، كفى رهانا على الخارج، فقد مضت سنوات وسنوات ولم تحصدوا إلا السراب والصحيح أن يراهن اللبنانيون على أنفسهم والتعاون والحوار في ما بينهم وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الحزبية والفئوية الضيقة، وإلا فإن الأمور ستسير إلى الأسوأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام