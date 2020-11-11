مراسل المنار: بدء الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية للبنان في مقر #اليونيفيل في رأس #الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 11:12

مراسل المنار: بدء الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية للبنان في مقر #اليونيفيل في رأس #الناقورة

منذ 42 mins 11 November، 2020
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