مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لسنا متهيبين من بقاء ترامب ولا متحمسين لمجيء بايدن فنحن نقرر ونتصرف بناء على مصالحنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 09:36

مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لسنا متهيبين من بقاء ترامب ولا متحمسين لمجيء بايدن فنحن نقرر ونتصرف بناء على مصالحنا

منذ 33 mins 11 November، 2020
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