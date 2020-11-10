وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و1552 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 19:42

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و1552 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 5 mins 10 November، 2020
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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 96907 حالة.

كما أفادت الوزارة عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 749 ، مشيرةً إلى أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 845، من بينها 310في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 11611فحصًا، فيما أُجري 924 فحصًا في ​المطار​.

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المصدر: موقع المنار

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