استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر داخل سجون العدو الإسرائيلي

استشهد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر داخل معتقل مجدو الإسرائيلي الثلاثاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” أن “الأسير المجاهد كمال أبو وعر استشهد داخل سجن مجدو الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان وهو من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة”.

وتقدمت الهيئة “بخالص التعزية والمواساة من عائلة الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين والمعتقل منذ عام 2003”.

وأوضحت الهيئة أن “الشهيد أو وعر كان ضحية الاستهتار والاهمال الطبي بعد اصابته بالسرطان وكورونا، دون تقديم العلاجات والرعاية الصحية”.

وبالسياق، أعلنت إدارة مصلحة السجون الصهيونية عن حالة الطوارئ وإطلاق صفارات الانذار وإغلاق السجون كافة في كيان العدو كإجراء احترازي يتم اتخاذه في حال وفاة أسرى داخل السجون الإسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم