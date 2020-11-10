بيسكوف يعلن إمكانية نشر مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ على أراضي أذربيجان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه من الممكن نشر مركز على الأراضي الأذربيجانية لمراقبة شروط وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال بيسكوف في تعليقه على إمكانية تواجد قوات حفظ سلام تركية إلى جانب القوات الروسية “لقد دار بالفعل حديث عن إنشاء مركز على الأراضي الأذربيجانية لمراقبة شروط وقف إطلاق النار. هذا في أذربيجان، وستكون تفاصيل نشر مركز المراقبة المشترك موضوع اتفاق منفصل”.

هذا وقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاثنين، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ واعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ. وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال في بيانه الذي نشره على موقع “فيسبوك”، إن هذه الاتفاقية كانت قرارا صعباً للغاية بالنسبة له. بدوره ، وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوقيع على الوثيقة باستسلام أرمينيا. ووفقا له، فإن الاتفاقية هي الأكثر فائدة لباكو ، والآن اكتملت المرحلة العسكرية ويمكن الانتقال إلى القضايا السياسية.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. هذا وستضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة أشخاص مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية. ولإدارة عملية حفظ السلام سيتم نشر قيادة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك