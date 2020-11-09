حسن: سنحصل على مستشفيين ميدانيين من قطر يوم الاربعاء للاستفادة منها في عكار وصور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 21:58

حسن: سنحصل على مستشفيين ميدانيين من قطر يوم الاربعاء للاستفادة منها في عكار وصور

منذ 2 ساعة 9 November، 2020
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