وزير الصحة اللبناني للمنار: لبنان سيكون من أول الدول التي ستستفيد من لقاح شركة “فايزر” المضاد لكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 21:56

وزير الصحة اللبناني للمنار: لبنان سيكون من أول الدول التي ستستفيد من لقاح شركة “فايزر” المضاد لكورونا

منذ 2 ساعة 9 November، 2020
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