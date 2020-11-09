كورونا في إيطاليا.. تسجيل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين انه تم تسجيل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25271، ليصل إلى مستوى 960373 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 356 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 41750 حالة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

المصدر: روسيا اليوم