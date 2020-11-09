الخارجية الأمريكية: روسيا أصبحت قضية مسيسة في بلادنا وهذا يعيق العلاقات الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 19:14

الخارجية الأمريكية: روسيا أصبحت قضية مسيسة في بلادنا وهذا يعيق العلاقات الثنائية

منذ 51 mins 9 November، 2020
علما روسيا والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان الاثنين، أن “روسيا أصبحت قضية مسيسة للغاية في الولايات المتحدة، مما يعيق العلاقات بين البلدين”. وقال “لقد أصبحت روسيا قضية سياسية خارجية مسيسة للغاية هنا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه للأسف، تم اعتبارها ندا سياسيا معظم الوقت منذ بداية تسلم الإدارة الحالية للسلطة، مما حال دون التعاون معها، مضيفاً أن “العلاقات الثنائية في حالة مستقرة للغاية، لكنها سلبية”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك مجال كبير لتحسنها”.

وتابع “التحسن ممكن فقط إذا قبلت الولايات المتحدة ذلك، وإذا أخذت روسيا القضية على محمل الجد وأوقفت التحدي والسياسات والإجراءات الخطيرة”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك

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