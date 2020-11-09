أبو الغيط مهنئاً بايدن: نحو دفع أجندة السلام بالشرق الأوسط

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، معرباً عن تطلعه للعمل مع تلك الإدارة “بهدف تعزيز المصالح المشتركة بالمنطقة ودفع أجندة السلام بالشرق الأوسط”. وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة الاثنين، “تقديره للعلاقة المهمة التي تربط الجامعة بالولايات المتحدة الأميركية”، مشيرًا إلى “تطلعه للعمل مع الإدارة المقبلة في واشنطن على تعزيز المصالح المشتركة والعمل على دفع عملية السلام والاستقرار والرفاهية بالشرق الأوسط”. وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأميركيون لقيادة البلاد”.

المصدر: سبوتنيك