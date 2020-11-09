القوات العراقية تقبض على أربعة من إرهابيي (داعش) في نينوى

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان نقله موقع السومرية نيوز اليوم بأن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وفق مذكرات قبض قضائية وهم مطلوبون بموجب أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضافت أن”المعتقلين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق في البلاد.

المصدر: مواقع