ظريف: الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 22:16

ظريف: الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال

منذ 38 mins 8 November، 2020
أخبار موقع المنار

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