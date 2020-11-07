مواقف دولية مهنئة بفوز بايدن برئاسة أميركا

أصدرت العديد من الدول بيانات مهنئة بفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

بريطانيا تهنئ بايدن ونائبته وتتطلع لتعاون “وثيق”

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جو بايدن على “انتخابه” رئيسا للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس على “إنجازها التاريخي”. وغرد جونسون “الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع”، وذلك بعدما أفادت تقديرات إعلامية اميركية بفوزه في السباق على خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وجاء في بيان لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن “الرئيس ترامب خاض بندية منافسة متقاربة النتائج”. وهو أشار إلى أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع إدارة بايدن في مكافحة جائحة كوفيد-19، في مرحلة تتهيأ فيها بريطانيا لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل ولاستضافة القمة الأممية المقبلة حول التغير المناخي. وأضاف راب “لطالما شكلت الصداقة القائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة عامل قوة للخير في العالم”.

الاتحاد الاوروبي يهنئ بايدن على فوزه

هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء “شراكة قوية” مع الولايات المتحدة. وكتب ميشال في تغريدة “تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس”.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي مستعد للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي، كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معا”. من جهتها قالت فون دير لاين في بيان “أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (…) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة”. وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صديقان وحليفان (…) المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس الجديد”. وتابعت فون دير لاين أن “العالم يواصل التغير ويشهد ظهور تحديات وفرص جديدة، ستكون شراكتنا المتجددة ذات أهمية استثنائية”.

ينس ستولتنبرغ يرحب بفوز بايدن “المؤيد القوي” لحلف شمال الأطلسي

هنأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ السبت جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيدا بكونه “مؤيدا قويا” للحلف، وعبر عن “حماسته للعمل” معه. وكتب في تغريدة “أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه، حلف أطلسي قوي هو أمر جيد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا”. وتعرض الحلف لانتقادات لاذعة ومتكررة من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يعتبر أنه مكلف جدا وعفا عليه الزمن.

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يهنئ جو بايدن

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت جو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أقل من ساعة على إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى فوز المرشح الديموقراطي بالرئاسة. وكتب ترودو في بيان “أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأميركي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى”. وكثيرا ما كانت علاقة ترودو متوترة بترامب الذي اعتبر في إحدى تغريداته أن الزعيم الكندي “غير نزيه وضعيف”، وجاء ذلك في ظل خلاف حول الرسوم الجمركية.

ميركل تهنئ بايدن وتشدد على علاقة عابرة للأطلسي “لا بديل عنها”

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت جو بايدن، مشددة على أن العلاقة العابرة للأطلسي “لا بديل عنها”. وقالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب “تهانينا! (…) أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح”، مضيفة “صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما اردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة”، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.

دبلن تهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية

هنأت إيرلندا السبت الديموقراطي جو بايدن بصفته “رئيسا منتخبا” للولايات المتحدة وصديقا وفيا لبلاد أجداده، مبدية ثقتها بأنه سيكون داعما للسلام في إيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدر من أصول إيرلندية، بعدما أفادت تقديرات وسائل إعلام أميركية بفوزه في السباق الرئاسي على خصمه الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان لمارتن أن “إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوع الذي يقوي أميركا”. وتابع البيان “إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم”.

ولبايدن أصول إيرلندية، وقد هاجر أجداده إلى نيويورك في العام 1851 هربا من المجاعة والفقر.

ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعو إلى العمل “معا”

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ودعاه إلى العمل “معا” من أجل “مواجهة التحديات الراهنة”. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة “الأميركيون اختاروا رئيسهم، تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معا!”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية