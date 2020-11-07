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November 7 2020 - 15:08

الصحة العالمية: 6 دول تسجل إصابات بكورونا المنك

منذ 12 mins 7 November، 2020
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أخبار دولية - منظمات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ست دول على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، أن تلك الدول هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء.

وأكدت السلطات الدنماركية اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا مرتبطة بالمرافق الخاصة بتربية المنك في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتشخيص أكثر من 200 إصابة بالسلالة الجديدة التي تنتقل إلى البشر من تلك الحيوانات.

وقررت حكومة الدنمارك إعدام كافة حيوانات المنك التي تجري تربيتها في البلاد (أي نحو 15-17 مليون حيوان)، على الرغم من إشارة الخبراء الصحيين إلى أن مدى خطورة الطفرة الجديدة من الفيروس لم يتضح بعد.

المصدر: وكالات

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