الوطني الحر يرفض العقوبات: تضحية جديدة لمصلحة لبنان

أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، في بيان اليوم السبت، “الرفض التام للعقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”، واعتبرتها “افتراء واضحا واستخداما لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية”. وأكدت ب”الإجماع التضامن الكامل مع رئيس التيار، بما يمثل ومن يمثل”.

وقال البيان: “تأسف الهيئة السياسية لقيام الإدارة الأميركية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديموقراطية التي لطالما جمعت الأميركيين باللبنانيين، وتحديدا في البيئة الحاضنة التي انبثق منها التيار الوطني الحر. وتدعو الهيئة الإدارة الأميركية الى العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدلا من الاكتفاء بإنشائيات وأجهزة الاستخبارات لديها أو تلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان”.

أضاف: “إن صداقتنا مع الشعب الأميركي والأواصر التي تربطنا ثقافيا وفكريا وقيميا، تحتم على مسؤوليه احترام سيادة اللبنانيين على أرضهم ودعمهم في مشروع بناء الدولة، والذي يحتل التيار الوطني الحر ورئيسه موقع الريادة فيه، بما يؤدي الى تكريس خيار لبنان القوي والمستقر، الذي يشكل عنصر سلام واستقرار في الشرق الأوسط”.

وختم: “إن التيار الوطني الحر سوف يظل متمسكا بمبادئه، حرا في قراراته، سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد، لا داخليا ولا خارجيا، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج، ويقف بجانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحي بكل ما لديه من أجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام