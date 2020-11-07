خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 10:36

خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية

منذ 25 mins 7 November، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
زغرتا 1
مجدليا 2
الفوار3
ارده 3
مرياطة 2
ايعال 1
وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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