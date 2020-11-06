جمعية الإمام المنتظر{عج} اقامت مؤتمر اليوم الموعود بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم والإمام الصادق وتكريما لجهود المنتسبين

عقدت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية مؤتمر اليوم الموعود الفكري السابع والخمسين التكريمي بالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام جعفر الصادق”عليه السلام” وأسبوع الوحدة الإسلامية وتكريما للجهود المباركة للمنتسبين في العتبة الرضوية المقدسة وذلك في الحرم الرضوي المطهر (دار الرحمة) وبإدارة المنتسب للعتبة الرضوية المقدسة.

إفتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمنشد والمقرئ السيد صلاح الحداد.

ثم كانت كلمة رئيس جمعية الإمام المنتظر {عج} العالمية الحاج حبيب الله بلوق الذي بدوره سلم الدرع التكريمي للقيمين على العتبة الرضوية المقدسة .

وتلاه كلمة العتبة الرضوية المقدسة للحاج السيد الدكتور حسن غلام بور مدير إدارة الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة.

ثم كلمة حجة الإسلام سماحة الشيخ حسن مهدوي ممثل سماحة السيد القائد المفدى بالحرس في سوريا ولبنان سابقا.

واقيمت موالد نبوية ليومين على التوالي لنخبة من منشدي الروضة الرضوية المقدسة بمشاركة رئيس الجمعية .

وسبقت المؤتمر كلمة حجة الإسلام سماحة الشيخ حسين غبريس المدير التنفيذي للإتحاد العلمائي العالمي وكلمة حجة الإسلام سماحة الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي أمين سر تجمع علماء المسلمين في لبنان

وكلمة مدير مركز الكاظمية لإحياء التراث في العتبة الكاظمية المقدسة سماحة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي ، وتم تسليم دروع بالقرب من الضريح المطهر لسماحة حجة الإسلام الشيخ جمال زادة مدير العلماء في العلاقات الدولية للعتبة الرضوية المقدسة ولمدير قسم الزوار ، وفي مكتب سماحة السيد القائد تم تسليم الدرع لمسؤول العلاقات العربية آية الله سماحة الشيخ أسد محمد قصير بالإنابة عنه آية الله سماحة الشيخ مروج

وفي الختام تمت قرآءة دعاء الفرج من داخل الحرم المطهر.