نادي الأسير: الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في الـ26 من الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 19:06

نادي الأسير: الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في الـ26 من الشهر الجاري

منذ 1 ساعة 6 November، 2020
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