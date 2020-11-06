جبران باسيل ردا على العقوبات الاميركية : لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 19:06

جبران باسيل ردا على العقوبات الاميركية : لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني

منذ 2 ساعة 6 November، 2020
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