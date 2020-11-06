جبران باسيل ردا على العقوبات الاميركية : لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 19:06
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نقلا عن وكالة رويترز: وزارة الخزانة الاميركية اعلنت فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
باسيل ردا على العقوبات الاميركية: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود اغرتني ولا انقلب على اي لبناني
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مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق الملف بشكل نهائي
الدفاع الروسية تنفي مزاعم قصف الطيران السوري والروسي أهدافا في إدلب
مناطق واسعة في إيطاليا تعيد فرض تدابير إغلاق ومنع تجول للحد من انتشار فيروس كورونا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كاراكاس
ظريف خلال لقائه مادورو يؤكد تضامن إيران مع فنزويلا في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها
أرمينيا: مصرع ثلاثة مدنيين ليل الخميس _الجمعة في قصف بإقليم ناغورني قره باغ
رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة: أهداف العمليات الجارية التي تنفذها القوات الفدرالية في شمال البلاد واضحة ومحدودة
هواوي تقدم التماسا ضد قرار السويد حظر مشاركتها في تطوير "5جي"
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة مع هطول أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة: أهداف العمليات الجارية التي تنفذها القوات الفدرالية في شمال البلاد واضحة ومحدودة
هواوي تقدم التماسا ضد قرار السويد حظر مشاركتها في تطوير "5جي"
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة مع هطول أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر
نقلا عن وكالة رويترز: وزارة الخزانة الاميركية اعلنت فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جبران باسيل ردا على العقوبات الاميركية : لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني
منذ 2 ساعة
6 November، 2020
عاجل
جبران باسيل
التعليقات
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باسيل:لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني..ولا أنقلب على أي لبناني
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