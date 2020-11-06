بريطانيا تدرس فعالية “الأسبرين” في معالجة كورونا

يجري علماء في المملكة المتحدة دراسة جديدة تشمل خاصة اختبار مدى فعالية دواء “الأسبرين” واسع الشعبية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع RECOVERY trial التابع لجامعة أوكسفورد اليوم الجمعة أن هذه الدراسة السريرية الوطنية تهدف إلى تحديد الأدوية التي قد تكون مفيدة للمصابين أو المشتبه فيهم بإصابتهم بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

وأوضح بروفيسور الصحة العالمية والأمراض المعدية المستجدة، بيتر هوربي: “تم اقتراح قائمة من العلاجات المحتملة لـ”كوفيد-19″، لكن لا يعرف أحد ما إذا كانت هذه العلاجات أكثر فعالية في مساعدة الناس على التعافي من الرعاية الاعتيادية التي يتلقاها المرضى في المستشفى”.

ولفت الموقع إلى أن “الأسبرين” يستخدم على نطاق واسع في تخفيف كثافة الدم.

كما تشمل الدراسة أدوية أخرى، منها ديكساميثازون وأزيثرومايسين وتوسيليزوماب، بالإضافة إلى دواء REGN-COV2 التجريبي.

المصدر: روسيا اليوم