قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترامب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 13:54

قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترامب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا

منذ 32 mins 6 November، 2020
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