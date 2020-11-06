تقدم جو بايدن المستجد في جورجيا يتوسع إلى 1096 صوتا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 13:54
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تواصل عملية فرز الأصوات لانتخابات الرئاسة الأميركية وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن
وسائل إعلام أميركية: تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا
موقع منظمة judicial watch العثور على 1.8 مليون "أرواح ميتة" بين الناخبين في الولايات المتحدة الأميركية
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انتقد ما يحدث في الانتخابات الأميركية من اتهامات بالتزوير
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 2089 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
نقيب الأطباء في لبنان طالب بالإقفال التام لمدة أسبوعين أو شهر حتى يتمكن القطاع الطبي من الإهتمام بالإصابات الحالية
النقيب شرف أبو شرف: بلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدها الأقص وخصوصا أسرة العناية الفائقة
مدير مستشفى الحريري الحكومي: حالات كورونا تخطت عتبة ال2000حالة باليوم والوفيات الناتجة عنها تتأخر ل 3_4 أسابيع
د فراس أبيض: تؤدي إصابة واحدة بكورونا من كل 125 إصابة في لبنان إلى الوفاة
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق الملف بشكل نهائي
الدفاع الروسية تنفي مزاعم قصف الطيران السوري والروسي أهدافا في إدلب
مناطق واسعة في إيطاليا تعيد فرض تدابير إغلاق ومنع تجول للحد من انتشار فيروس كورونا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كاراكاس
ظريف خلال لقائه مادورو يؤكد تضامن إيران مع فنزويلا في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها
أرمينيا: مصرع ثلاثة مدنيين ليل الخميس _الجمعة في قصف بإقليم ناغورني قره باغ
رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة: أهداف العمليات الجارية التي تنفذها القوات الفدرالية في شمال البلاد واضحة ومحدودة
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة مع هطول أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة السعودية لجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ 10 أيام
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية في 3 و 4 كانون الأول مخصصة لتعزيز التنسيق العالمي حول كوفيد-19
منظمة الصحة تحذر من طفرة الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتنصح بإبقاء المدارس مفتوحة
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تقدم جو بايدن المستجد في جورجيا يتوسع إلى 1096 صوتا
منذ 40 mins
6 November، 2020
الانتخابات الاميركية
الولايات المتحدة الاميركية
بايدن
ترامب
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