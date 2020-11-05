وسائل إعلام: وزير الحرب الأمريكي كتب رسالة استقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 23:14

وسائل إعلام: وزير الحرب الأمريكي كتب رسالة استقالته

منذ 8 mins 5 November، 2020
أخبار موقع المنار

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