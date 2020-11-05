العراق: جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل قياديا و3 ارهابيين بالرمادي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق العميد يحيى رسول الخميس “اعتقال قيادي وثلاثة ارهابيين في مدينة الرمادي على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب”.

وقال رسول في بيان له “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاي حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي”.

وتابع رسول “وفقا لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع. س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب)”، واشار الى انه “خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضا، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط”.

المصدر: سومرية نيوز