وزير الداخلية العراقي يبحث مع وفد ايراني القضايا الأمنية

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع وفد إيراني رفيع القضايا الأمنية وتبادل الخبرات. وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي الخميس، أن “الوزير عثمان الغانمي بحث خلال لقائه بوفد إيراني رفيع المستوى ضم اللواء قاسم تقي النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني والملحق العسكري في السفارة الإيرانية في العراق فلاح نجادي جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

كما ناقش الغانمي مع الوفد الايراني “تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين الجارين وتعزيز الجوانب التي تتعلق بالقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وتبادل والخبرات”.

المصدر: فارس