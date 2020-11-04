سي ان ان: 47 عضوا للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ حتى الان مقابل 46 للحزب الديمقراطي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2020 - 22:40

سي ان ان: 47 عضوا للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ حتى الان مقابل 46 للحزب الديمقراطي

منذ 49 mins 4 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة