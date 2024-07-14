رويترز: المشتبه به في إطلاق النار على ترامب كان مسجلا في الحزب الجمهوري بحسب سجلات الناخبين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 10:10

رويترز: المشتبه به في إطلاق النار على ترامب كان مسجلا في الحزب الجمهوري بحسب سجلات الناخبين

منذ 25 mins 14 July، 2024
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