كورونا في إيطاليا.. تسجيل 30550 إصابة و352 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأربعاء عن تسجيلها 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30550، ليصل إلى مستوى 790337 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 2 نوفمبر 22253، وفي 3 نوفمبر 28244.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 352 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39764 حالة.

المصدر: روسيا اليوم