بلدية سير ـ الضنية دعت الاهالي للحيطة بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس

دعت بلدية سير- الضنية وخلية الأزمة في البلدة، في بيان، “الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ بشكل ملحوظ، بعد تسجيل 14 إصابة مؤكدة و4 حالات مشتبه فيها”.

وأشار البيان إلى أن “7 حالات أنهت الحجر المنزلي وينتظر أصحابها إعادة فحص الـpcr للتأكد من تعافيهم من الفيروس، بينما لزم 7 أشخاص الحجر المنزلي بعد تأكد إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى شفاء 3 حالات من الفيروس”.

وتمنت البلدية وخلية الأزمة على “المصابين والمخالطين والمشتبه إصابتهم بالفيروس حجر أنفسهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لأهلهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام