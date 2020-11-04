خلية الازمة في اتحاد جبل عامل مرجعيون: حالة وفاة و9 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون، في تقريرها اليومي، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، “تسجيل حالة وفاة واحدة، و9 اصابات جديدة بفيروس كورونا:

– حالتان جديدتان في بلدة قبريخا

– سبع حالات وافدة: حالة الى بلدة ميس الجبل و 6 حالات الى بلدة رب ثلاثين.

– 13 حالة شفاء: 1 بلدة دبين، 5 بلدة كفركلا، 4 بلدة الطيبة، 2 بلدة ميس الجبل، 1 بلدة تولين.

– حالة وفاة في بلدة عديسة”.

وأشارت الى ان “عدد المصابين في قرى الاتحاد، ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 411 إصابة، وحالات الشفاء 307 حالة، و 13 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 61 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 58 منها قيد الحجر المنزلي و 3 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

واكدت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل انها وبالتعاون مع طبابة القضاء هي “المخولة اصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، وأملت من الاهالي “عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ولفت الاتحاد إلى “ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام