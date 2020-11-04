الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو لليوم 101 على التوالي

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الأربعاء يومه الواحد بعد المائة، في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري في سجون العدو الاسرائيلي.

واعتقل الأخرس (49 عاما)، في 27 يوليو/ تموز الماضي، وحوّلته سلطات العدو إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام.

من جهته، حذر رئيس “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” قدري أبو بكر من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وقال إن “الأخرس في وضع صحي خطير للغاية، وإن المخاوف من فقدان حياته مرتفعة”.

وحمّل أبو بكر “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير الأخرس”، ولفت الى “عدم وجود أي تجاوب مع مطالبه”، وأضاف “هناك جهود فلسطينية وتواصل مع جهات دولية للتدخل للإفراج عن المُضرب”، وأشار الى أن “الجانب الفلسطيني أرسل عدة رسائل لجهات دولية منها الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية عدد من الدول”.

والاعتقال الإداري، قرار حبس دون تهمة ومحاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد في سجون العدو الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم