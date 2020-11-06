حركة الاحرار: انتصار الاسير الاخرس انتصار جديد للحركة الاسيرة

أكدت حركة “الاحرار” الفلسطينية أن انتصار الأسير ماهر الأخرس في معركته البطولية ضد الاحتلال الاسرائيلي بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103 أيام، بأنه انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة وللشعب الفلسطيني الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده.

ووجهت الحركة في بيان لها الجمعة “كل التحية لشعبنا وأسرانا ولعائلة الأسير المجاهد ماهر الأخرس الذي رسم هذه اللوحة النموذجية بصموده وإرادته وأمعائه الخاوية”، مؤكدة أن “الأسير الاخرس لن يكون الأسير الأخير في مواجهة السجان وصولاً لكسر ما يسمى الاعتقال الإداري”.

المصدر: فلسطين اليوم