اصابتان جديدتان في كفرعقا ودعوة للتقيد بالتعليمات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 15:02

اصابتان جديدتان في كفرعقا ودعوة للتقيد بالتعليمات

منذ 44 mins 4 November، 2020
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لبنان

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، “تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدتين من البلدة، حيث أجرتا فحص PCR وأتت النتيجة ايجابية”. وتمنت البلدية على “كل من اختلط معهما اجراء الفحوص المطلوبة”، مؤكدة ان” اغلبية الاصابات الجديدة بفيروس كورونا ناتجة عن الاختلاط في مناسبات اجتماعية”.

وطلبت البلدية من الجميع “التقيد بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية والتوقف عن بعض العادات والتقاليد والتخفيف من حضور الاحتفالات الاجتماعية قبل أن تدخل كفرعقا الدائرة الحمراء وتضطر الى الاقفال العام مما سينعكس سلبا على كل المستويات في البلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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