قرار لوزير الاشغال بتعليق العمل موقتا بإصدار بعض التراخيص في إطار مشروع تنظيم مهنة النقل العام للركاب والبضائع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 11:58

قرار لوزير الاشغال بتعليق العمل موقتا بإصدار بعض التراخيص في إطار مشروع تنظيم مهنة النقل العام للركاب والبضائع

منذ 47 mins 4 November، 2020
الوزير ميشال نجار
لبنان

أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار قرارا يحمل الرقم 535/1 يقضي بتعليق العمل موقتا بإصدار بعض التراخيص في إطار مشروع تنظيم مهنة النقل العام للركاب والبضائع.

ونص على ما يلي:

 

المادة الاولى: يعلق العمل، بصورة موقتة والى موعد يعلن عنه في حينه، باصدار التراخيص الآتية:

 

– الملصق التعريفي (لوغو)

– ترخيص مركبة آلية عمومية (تاكسي/سرفيس، ميني باص، باص)

– ترخيص مركبة آلية عمومية (شاحنة، صهريج)

– ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (أفراد)

– ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (شركات، مؤسسات)

– ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للبضائع.

 

المادة الثانية: يطلب من كافة الجهات الرسمية او الخاصة التي تشترط حيازة أي من التراخيص المذكورة في المادة الاولى لاتمام المعاملات والاجراءات لديها، تعليق هذا الشرط وذلك لحين استئناف العمل باصدار هذه التراخيص.

 

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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