روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ”كوفيد-19″ برصد أكثر من 19 ألف حالة ما رفع الإجمالي إلى ما يزيد عن مليون و693 ألفًا (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 10:28

روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ”كوفيد-19″ برصد أكثر من 19 ألف حالة ما رفع الإجمالي إلى ما يزيد عن مليون و693 ألفًا (وكالة سبوتنيك)

منذ 28 mins 4 November، 2020
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