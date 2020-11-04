عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 4 تشرين الثاني 2020

العناوين

الأخبار :

– أميركا 2020: الديموقراطية المتآكلة

– هل يعيد مجلس النواب إحياء التدقيق الجنائي؟ دولة رياض سلامة تنتصر‎!‎

– مافيا عقارية تهدّد بلدية بيروت بالإفلاس

– تأليف الحكومة: ربما اليوم وربما غداً وربما…

– رئيس الجمهورية لن يطعن بقانون منع التعذيب

– أوّل تطبيق لقانون المياه المعدّل: إلزام «ألبان لبنان» بتنظيف ٦ كلــم من مجرى الليطاني

الديار :

– ثلاثة اشهر على انفجار المرفأ ولم يعرف المسؤولون عن ‏الكارثة

– خلاف الحريري ــ باسيل على “الطاقة” جمّد مسار ‏التشكيل…

– الرئيس المكلف في بعبدا اليوم

اللواء :

– التأليف رهن المفاجآت.. وزحزحة الحقائب توقفت عند اثنتين‎!‎

– باسيل ينفي علاقته بدعوى تهدّد أصوله المالية..

– “الكارثة الصحية” أول تحديات الحكومة الجديدة

الجمهورية :

– حكومة تحالفات ما قبل الانتخابات.. ‏

– جواب “المركزي” لـ”‏alvarez‏” اليوم

– طارت المداورة وعادت المحاصصة

النهار :

– كلام عن نفحة حلحلة وصيغة من 18 وزيراً

الأنباء :

– إصرارُ “الوطني الحر” على “الطاقة” قابله تمسّك “المستقبل” بالداخلية مخاض التأليف مستمر بين شيطان التفاصيل وإشاعة أجواء إيجابية

الاسرار

البناء

– تنتظر مصادر فرنسية معرفة طبيعة المسودة التي سيحملها الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا اليوم وملاحظات الرئيس ميشال عون عليها ليس بهدف مقارنتها بمعايير الاختصاصيين المستقلين الذي سقط مع سقوط فرصة مصطفى أديب، بل لمعرفة حجم التسهيل او التعطيل من الفريقين.

– قال مصدر إعلامي مخضرم متابع للانتخابات الأميركية من واشنطن إن صمت إيران وحيادها الظاهر في الانتخابات الأميركيّة هو إما تصويت قاس ضد ترامب لأن أي تصعيد بوجهه يمكن تحويله إلى خدمة انتخابية له أو لأن ثمة تفاهماً تحت الطاولة بتركه يفوز من دون ضجيج.

النهار‎

– يؤكد مصدر وزاري ما نشرته “العربية” امس عن عقوبات ستصدر بحق النائب جبران باسيل بصفته السابقة ‏كوزير للخارجية وهي عقوبات غير سياسية بل تتعلق بالاداء الرسمي اثناء توليه مهماته الذي عرقل من خلالها ‏حصول مواطنة اميركية لبنانية على حقوقها في لبنان‎.

– قال رئيس حزب في مجالسه، إنّ النبع جفّ من الدول التي كانت تدعمنا، وهذا ما لمسه خلال اتصال بصديق له ‏في الخارج، طالباً الدعم دون أن يحظى بأي تجاوب‎.

– يتجنّب الأفرقاء السياسيون في طائفة الموحّدين الدروز الصدام السياسي على خلفية المقعد الثاني، ولكن تُسجّل على ‏مواقع التواصل الاجتماعي حملات متبادلة‎.‎

الجمهورية‎

– تُفضّل قيادة أحد الأحزاب اللبنانية التفرّغ في هذه المرحلة للشؤون الحزبية التنظيمية باعتبار أن ما يجري خارج ‏إهتماماتها المباشرة‎.

– تحدثت معلومات عن تكليف مؤسسة موثوق بها بتدمير الصوامع المتبقية من إهراءات المرفأ لما تشكّله من خطر ‏متبقي بعد الإنفجار‎.

– لوحظ أن سفير دولة عربية مؤثّرة في لبنان يمتنع في الفترة الأخيرة من التصريح عن الوضع اللبناني وعن إجراء ‏لقاءات مع السياسيين‎.‎

اللواء‎

– يجري العمل دولياً على فكرة الحجر الصحي، بحيث يذهب المصابون إلى مخالطة المصابين، دون الاصحاء، ‏على غرار النموذج التشيكي‎.

– تضع مصارف معروفة شروطاً بالغة التعقيد لفتح حسابات لزبائن، حتى ولو كانت لديهم ملاءة مالية كافية‎.

– تناهت إلى مسامع الجهات المسموح لها التحرّك، ضمن تدابير التعبئة، ان المحاضر لا تميز بين الفئات المشمولة ‏بقرارات الوزير المختص والمستثناة‎.‎

الأنباء

– لا تزال جهة سياسية معنيّة باستحقاق داهم تتعمّد تسريب أجواء مختلفة في أكثر من اتجاه‎.‎

– كان لافتاً جداً إعلان مستشار مرجعية سياسية بقاء وزارة أساسية بعهدة الجهة التي ينتمي إليها حتى إجراء إصلاح ‏دستوري‎

المصدر: صحف