قوى الأمن الداخلي أقامت حواجز ليلية في عكار ومنيارة لمواكبة تطبيق شروط الصحة العامة

أقامت وحدات قوى الأمن الداخلي في عكار ومنيارة، حواجز ليلية بقيادة النقيب عبد العزيز دياب، لمواكبة تطبيق قرار الوزير فهمي، للتأكد من إلتزام المواطنين بشروط الصحة العامة الضرورية لمواجهة وباء الكورونا، ولحفظ النظام وتوطيد الأمن، وتأمين الراحة العامة، وحماية الاشخاص، والإشراف على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.

وتأتي الخطوة إنفاذا لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رقم 1358، المتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها، وبأوامرٍ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبتوجيهات من العقيد مصطفى الأيوبي قائد سرية حلبا- عكار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام