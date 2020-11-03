عائلات الاسرى بسجون العدو يناشدون للاطمئنان على صحة أبنائهم في ظل كورونا

ناشدت عائلات الأسرى العمل على الضغط على حكومة العدو الاسرائيلي للاطمئنان على أبنائهم في ظل انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في السجون لا سيما معتقل جلبوع الصهيوني، وذلك خلال الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الاعتصام الذي تنظمه مؤسسات الأسرى وبمشاركة أهالي الأسرى وذويهم، في ظل استمرار الأسير ماهر الأخرس بإضرابه المفتوح عن الطعاكم لليوم لـ100 على التوالي، وبالتزامن مع إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين ثاني عن إغلاقها سجن جلبوع بعد إصابة 81 أسيرا من قسم 3 في السجن بوباء كورونا.

وتعيش عائلات الأسرى قلق كبير على صحة أبنائها في ظل عدم وصول أيه أنباء عنهم أو السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت إغلاق سجن جلبوع وإعلانه منطقة مصنفه حمراء ( درجة خطورة عالية) ونقلت الأسرى الغير مصابين إلى سجن السلمون المخصص للأسرى الجنائيين، لعزلهم لمدة 14 يوما.

المصدر: فلسطين اليوم